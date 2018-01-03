"Югра" лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 января. Ханты-мансийская "Югра" лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после того, как новосибирская "Сибирь" обыграла хабаровский "Амур" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче турнира.

В составе "Сибири" отличились Йоонас Энлунд (11-я минута), Рок Тичар (55). Решающий буллит на счету Вячеслава Основина. За "Амур" шайбы забросил Томаш Зогорна (6, 55).

Даже если "Югра" не потеряет ни одного очка в оставшихся 10 матчах регулярного чемпионата и заработает 69 очков, которые уже есть у "Амура", занимающего восьмое место в Восточной конференции, она уступит хабаровскому клубу по дополнительным показателям.

"Сибирь" занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 68 очками. "Югра" находится на 14 месте (39).

В следующем матче 5 января "Сибирь" сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", "Амур" примет омский "Авангард".