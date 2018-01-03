Более 2 млн рублей собрано на благотворительном хоккейном матче в Сочи

СОЧИ, 3 января. /ТАСС/. Матч, участие в котором приняли известные российские хоккеисты, прошел в среду на сочинском курорте "Роза Хутор", он помог собрать более 2 млн рублей для проведения горнолыжных курсов для инвалидов, сообщила пресс-служба курорта.

"Благотворительный хоккейный матч с участием именитых спортсменов на горном курорте "Роза Хутор" стал традиционным, впервые он прошел два года назад, 3 января 2016 года. Средства, собранные от проведения матча - 2 млн 178 тыс. рублей - будут перечислены в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие две команды: "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига".

"В этот раз в матче приняли участие прославленные хоккеисты: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, обладатели золотых олимпийских медалей Валерий Каменский и Александр Могильный, призеры Олимпийских игр Сергей Федоров и Павел Буре. Со счетом 15:4 победила команда "Легенды хоккея", - сказано в сообщении.