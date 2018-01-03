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Экипаж Васильева выиграл второй этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Спорт
3 января, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал норвежец Пал Уллевалсетер

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Владимир Васильев

Владимир Васильев

© Павел Бедняков/ТАСС

ТАСС, 3 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini одержали победу на втором этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 443,11 км россияне преодолели за 4 часа 50 минут 25 секунд.

Второе место заняли французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин (отставание 1 минута 56 секунд), третье - их соотечественники Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (+14.26).

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали четвертыми (+39.43), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW финишировали 16-ми (+1:42.49). В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин, третьими - Томасс и Лоррок.

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (5:52.43), вторым к финишу пришел итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.22), третьим - португалец Луиш Оливейра на Yamaha (+27.32). В общем зачете на первом месте идет Уллевалсетер, на втором - Чечи, на третьем - Оливейра.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.

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