Экипаж Васильева выиграл второй этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

ТАСС, 3 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini одержали победу на втором этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 443,11 км россияне преодолели за 4 часа 50 минут 25 секунд.

Второе место заняли французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин (отставание 1 минута 56 секунд), третье - их соотечественники Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (+14.26).

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали четвертыми (+39.43), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW финишировали 16-ми (+1:42.49). В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин, третьими - Томасс и Лоррок.

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (5:52.43), вторым к финишу пришел итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.22), третьим - португалец Луиш Оливейра на Yamaha (+27.32). В общем зачете на первом месте идет Уллевалсетер, на втором - Чечи, на третьем - Оливейра.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.