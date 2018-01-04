Футболисты "Ювентуса" победили "Торино" и вышли в полуфинал Кубка Италии

ТАСС, 4 января. "Ювентус" выиграл у "Торино" со счетом 2:0 в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и пробился в следующий раунд турнира.

В составе действующих обладателей трофея голами отметились Дуглас Коста (15-я минута) и Марио Манджукич (67).

Ювентус - Торино

Ключевым в матче стал эпизод со вторым голом "Ювентуса", забитым Манджукичем. Футболисты "Торино" потребовали видеопросмотра эпизода, поскольку, по их мнению, несколькими секундами ранее полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира нарушил правила на игроке команды соперника Африйе Акве, и должен быль быть назначен штрафной в пользу "Торино". Но по итогам просмотра судья оставил свое решение в силе, сочтя, что Хедира играл в мяч. Это вызвало бурное негодование главного тренера "Торино" Синиши Махайловича, который в результате был удален.

Следующим соперником туринского клуба в борьбе за Кубок страны станет "Аталанта", днем ранее сумевшая победить в гостях лидера чемпионата Италии "Наполи". Вторую пару полуфиналистов составили "Милан" и "Лацио".