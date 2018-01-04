Энди Маррей снялся с Australian Open из-за травмы

ТАСС, 4 января. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за травмы бедра снялся с первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Слова спортсмена приводит пресс-служба турнира.

"К сожалению, я не смогу выступить на турнире в этом году, поскольку еще не готов к возвращению на корт после травмы, - сказал Маррей. - Вскоре я вернусь домой и приму последующие решения".

Маррей, который является двукратным олимпийским чемпионом, не играл с июля прошлого года из-за проблем с бедром. Ранее он заявил, что в ближайшее время намерен сократить нагрузки в рамках восстановления от повреждения, а позже снялся с турнира в австралийском Брисбене. В настоящее время британец занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На счету британца 45 титулов в одиночном разряде, из которых три добыты на турнирах Большого шлема. Он стал первым британцем, выигравшим турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде (US Open, 2012) и Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде (2013). Также Маррей побеждал на Уимблдоне в 2016 году. Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде.

Ранее Маррей пять раз доходил до финала Australian Open (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), ни разу не завоевав титул.

Турнир пройдет 16-29 января в Мельбурне.