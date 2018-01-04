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Просинечки назначен на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Спорт
4 января, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В тренерский штаб команды вошел бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич

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ТАСС, 4 января. Бывший футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки назначен на пост главного тренера команды Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Кандидатура 48-летнего специалиста была утверждена на заседании исполнительного комитета федерации. Условия контракта не разглашаются.

По словам первого вице-президента федерации Милорада Софренича, одним из кандидатов на пост был босниец Амар Осим, однако выбор был сделан в пользу более опытного Просинечки. Софренич отметил, что команде не хватало сильного тренера, чтобы пройти два последних отборочных турнира - к чемпионату Европы 2016 года и чемпионату мира 2018 года.

Также отмечается, что в тренерский штаб команды вошел бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич. За армейцев он выступал с 2001 по 2014 год, вместе с командой стал пятикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. Рахимич уже входил в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины в 2014 году.

Просинечки выиграл молодежный чемпионат мира в 1987 году в Чили в составе сборной Югославии. Вместе со сборной Хорватии он стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.

В качестве тренера работал в штабе сборной Хорватии с 2006 по 2010 год, возглавлял сербскую "Црвену Звезду" (2010-2012), турецкий "Кайсериспор" (2012-2013) и сборную Азербайджана (2014-2017), однако трофеи не завоевывал. Азербайджанцы под его руководством не смогли квалифицироваться на чемпионат Европы 2016 года, заняв 5-е место с 6 очками в группе с командами Италии, Хорватии, Норвегии, Болгарии и Мальты.

 

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