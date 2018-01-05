Конькобежцы Кулижников, Фаткулина и Юсков стартуют на чемпионате Европы в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту стартует в пятницу в подмосковной Коломне. Первенство континента пройдет в новом формате - будут разыграны медали на отдельных дистанциях, а не в многоборье.

Чемпионат Европы станет важным этапом подготовки к Олимпийским играм, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане. Тренеры сборной России включили в состав участников турнира в Коломне всех сильнейших конькобежцев страны, включая отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи Ольгу Фаткулину, Артема Кузнецова и Александра Румянцева. В состав российской команды также вошли Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Ольга Граф, Наталья Воронина, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Данил Синицин, Данила Семериков, Руслан Захаров. Виктория Филюшкина будет запасной.

В чемпионате Европы примут участие более 160 конькобежцев из 16 стран, которые получили путевки согласно результатам, показанным в нынешнем сезоне, а также кубковому рейтингу. В течение трех дней в Коломне будут разыграны 14 комплектов медалей. 5 января состоятся старты на дистанциях 500 и 1500 м у мужчин и женщин, 6 января - 1000 м у мужчин и женщин, а также 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин. В воскресенье будут разыграны шесть комплектов наград: в командных гонках преследования, командном спринте и масс-старте у мужчин и женщин.

Соревнования пройдут в Ледовом дворце Коломны, который был перед турниром модернизирован. Изменился внешний вид ледового овала, был сделан новый лед с встроенной светодиодной лентой. По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, на мероприятии будут задействованы более 100 волонтеров со знанием иностранных языков.

В Коломне участники будут соревноваться в 12 олимпийских дисциплинах. Вместо олимпийских стайерских дистанций на 5000 м у женщин и 10000 м у мужчин конькобежцы на чемпионате Европы побегут командный спринт, который на Играх представлен не будет. Турнир пропустят лидеры сборной Нидерландов Свен Крамер и Ирен Вюст, которые приняли такое решение, чтобы лучше подготовиться к ОИ-2018.

Надежды на Кулижникова, Юскова и женский спринт

В нынешнем олимпийском сезоне чемпионаты мира по конькобежному спорту не запланированы. В ноябре и декабре состоялись четыре кубковых этапа - в Херенвене (Нидерланды), норвежском Ставангере, канадском Калгари и американском Солт-Лейк-Сити, где нескольких побед добились российские конькобежцы. В частности, женская сборная дважды выиграла командный спринт, на отдельных кубковых дистанциях побеждали лидеры мужской сборной - Павел Кулижников и Денис Юсков. Месяц назад в Солт-Лейк-Сити Наталья Воронина опередила всех на дистанции 3000 м.

Первый чемпионат Европы по конькобежному спорту прошел еще в 1893 году в Берлине, женщины стали соревноваться с 1970 года. Вплоть до нынешнего года на чемпионатах Европы определялись победители в многоборье, чаще других выигрывали Крамер (9 раз) и немка Гунда Клееманн-Ниманн (8). Из отечественных конькобежцев более одного раза на чемпионатах Европы сумел победить лишь Олег Гончаренко (1957, 1958), последний титул в 2011 году завоевал Иван Скобрев.

На чемпионатах Европы среди женщин из отечественных спортсменок побеждали лишь Нина Статкевич (1979, 1971) и Наталья Петрусева (1981, 1982). Год назад на чемпионате Европы в Херенвене победителями стали Крамер и Вюст из Нидерландов. Лучшими среди россиян стали Юсков и Граф, которые заняли в многоборье седьмые места.