СКР подал апелляцию в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018 Кулижникова и Юскова

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз конькобежцев России (СКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Об этом Кравцов сообщил ТАСС.

"Мы подали апелляцию", - сказал он.

МОК на заседании исполкома 5 декабря постановил, что не будет рассматривать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде-2018 российских спортсменов, которые ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил. Юсков и Кулижников попадают под эти критерии, поскольку оба отбывали дисквалификацию. 18 декабря МОК сообщил, что не нашел доказательств вины в нарушении Юсковым антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Кулижников является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье (2015, 2016) и трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, мировым рекордсменом на дистанции 500 м. Юсков является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.