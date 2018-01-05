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"Даллас" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ, на счету Радулова шайба и две голевые передачи

Спорт
5 января, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3, после игры 31-летний российский нападающий "Далласа" был признан лучшим хоккеистом матча

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Александр Радулов (слева)

Александр Радулов (слева)

© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 5 января. "Даллас" победил "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Далласа" Александр Радулов забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

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В составе "Далласа" шайбы забросили Радулов (26-я минута), Бретт Ритчи (32), Тайлер Сегин (39) и Маттиас Янмарк (50). У "Нью-Джерси" отличились Брайан Бойл (20), Тэйлор Холл (40) и Кайл Палмьери (56). Лучшим игроком матча был признан Раудлов, второй звездой стал Холл, третьей - защитник "Далласа" Джон Клингберг.

31-летний российский форвард "Далласа" провел на площадке 15 минут 39 секунд, отметившись заброшенной шайбой, двумя голевыми передачами, четырьмя бросками по воротам соперника. Радулов забил 15-й гол в сезоне, всего на его счету 35 очков (15 шайб + 20 передач) в 42 встречах текущего чемпионата.

"Даллас" поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 42 матчах. "Нью- Джерси" занимает третье место в таблице Востока, имея в активе 51 очко после 40 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Даллас" дома сыграет против "Эдмонтона", "Нью-Джерси" в воскресенье на выезде встретится с клубом "Нью-Йорк Айлендерс".

В параллельном матче клуб "Тампа-Бэй" на выезде уступил "Монреалю" в серии буллитов со счетом 1:2. Российский форвард "Тампы" Никита Кучерова забросил 26-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона", оба лидируют в списке лучших снайперов сезона.

15-й гол Радулова в сезоне

 

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