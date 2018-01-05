Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швейцарская теннисистка Бачински снялась с Australian Open

Спорт
5 января, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

28-летняя Бачински не до конца восстановилась после операции на руке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 января. Швейцарская теннисистка Тимея Бачински отказалась от участия в Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

28-летняя Бачински продолжит восстановление после операции на руке.

Бачински занимает 39-е место в рейтинге WTA. Она завоевывала серебро Олимпийских игр 2016 года в парном разряде. Бачински восемь раз становилась победительницей турниров WTA (четыре - в одиночном разряде).

Australian Open пройдет с 15 по 28 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Australian Open
Страны
Австралия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
4
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
Темы дня
Новости партнеров
Реклама