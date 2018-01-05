Швейцарская теннисистка Бачински снялась с Australian Open

ТАСС, 5 января. Швейцарская теннисистка Тимея Бачински отказалась от участия в Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

28-летняя Бачински продолжит восстановление после операции на руке.

Bacsinszky out of Australian Open. No surprise, as still rehabbing and recovering from hand surgery. Great to see she’s already on the practice court. https://t.co/im8YmF9m2H — WTA Insider (@WTA_insider) 5 января 2018 г.

Бачински занимает 39-е место в рейтинге WTA. Она завоевывала серебро Олимпийских игр 2016 года в парном разряде. Бачински восемь раз становилась победительницей турниров WTA (четыре - в одиночном разряде).

Australian Open пройдет с 15 по 28 января.