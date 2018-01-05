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СМИ: ПСЖ готов заплатить Криштиану Роналду €300 млн за пять лет

Спорт
5 января, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Перед подписанием Роналду ПСЖ должен продать игроков на сумму не меньше €70 млн, чтобы не нарушить правила финансового fair-play

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/ZIPI

ТАСС, 5 января. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" намерен подписать португальского нападающего испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду и заплатить ему €300 млн за пять лет. Об этом сообщает газета El Confidencial.

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Биография Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в пятый раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча"

Контракт 32-летнего Роналду с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. По информации испанских СМИ, футболист недоволен зарплатой в клубе. ПСЖ готов подписать Роналду по окончании нынешнего сезона и заплатить ему €300 млн за пять лет, данные деньги сопоставимы с теми, что зарабатывает аргентинец Лионель Месси в испанской "Барселоне". El Confidencial сообщает, что представители ПСЖ уже вступили в переговоры с игроком.

Перед подписанием Роналду ПСЖ должен продать игроков на сумму не меньше €70 млн, чтобы не нарушить правила финансового fair-play. По данным El Confidencial, ПСЖ может расстаться с Хавьером Пасторе, Анхелем Ди Марией, Юлианом Дракслером или Марко Вератти. Издание отмечает, что в сделку по переходу Роналду из "Реала" в ПСЖ может быть включен уругвайский форвард парижан Эдинсон Кавани. Руководство ПСЖ считает, что португалец привлекательнее уругвайца в плане доходов от спонсорских контрактов.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Испании и Англии, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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