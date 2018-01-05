"Уральский трубник" сыграл вничью со "СКА-Нефтяником" в матче чемпионата России по бенди

ТАСС, 5 января. "Уральский трубник" сыграл вничью с хабаровским клубом "СКА-Нефтяник" со счетом 4:4 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе команды из Первоуральска отличились Вячеслав Маркин (2-я минута), Петр Цыганенко (15), Андрей Герасимов (22, 62). За "СКА-Нефтяник" голы забили Олег Толстихин (13), Павел Рязанцев (40, 74) и Валерий Ивкин (90).

"СКА-Нефтяник" занимает второе место в турнирной таблице с 34 очками, "Уральский трубник" идет третьим (28).

В следующем матче 8 января "СКА-Нефтяник" сыграет в гостях с "Сибсельмашем", "Уральский трубник" примет "Байкал- Энергию".

В других матчах дня клуб "Байкал-Энергия" победил "Сибсельмаш" (5:2), "Водник" - "Родину" (9:1), "Старт" - "Зоркий" (3:2), "Енисей" - московское "Динамо" (7:3), "Кузбасс" оказался сильнее команды "Строитель" - 9:5.