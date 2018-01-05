Белов: хоккеисты "Витязя" не будут делать трагедии из разгромного поражения от ЦСКА

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты "Витязя" не будут делать трагедии после поражения от ЦСКА и начнут готовиться к следующей игре. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Витязя" Валерий Белов.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Витязем" и ЦСКА прошел в Подольске и завершился победой армейцев со счетом 7:0.

"С первого броска у ЦСКА все очень удачно залетало. У нас неделю был перерыв, так получилось, что мы раньше всех закончили играть и позже всех начали, поэтому было видно, что у ЦСКА больше игрового тонуса. К сожалению, это самое крупное поражение в сезоне, мы не смогли навязать борьбу, но трагедии делать не будем и начинаем готовиться к следующей игре. Нам хотелось забить шайбу престижа, но не смогли это сделать", - сказал Белов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что хоккеисты его команды имели преимущество в игровом тонусе перед соперником, который провел уже матч в 2018 году.

"Сегодня нам вернулась фортуна за прошлый матч, но у нас было определенное преимущество, ведь мы уже сыграли серьезную игру до этого. Ребята были в игровом тонусе, а счет позволял играть красиво. Но и при хорошей игре мы могли пропустить, хорошо, что Cорокин потащил. Теперь готовимся к следующей игре", - сказал Никитин.

Следующий матч "Витязь" проведет в Подольске против "Лады" 9 января, а ЦСКА 7 января в гостях сыграет со "Слованом".