Афиногенов извинился перед болельщиками "Витязя" за разгромное поражение от ЦСКА

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Капитан хоккейного клуба "Витязь" Максим Афиногенов принес болельщикам команды извинения за крупное поражение от московского ЦСКА и надеется, что они и впредь будут заполнять стадион. Об этом он заявил журналистам.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Витязем" и ЦСКА прошел в Подольске и завершился победой армейцев со счетом 7:0.

"Спасибо болельщикам, что они пришли, к сожалению, не получилось их поздравить, но это хоккей. В первом периоде в принципе были ключевые моменты, когда мы четыре раза выходили два в одного и могли забить, тогда игра повернулась бы в другую сторону. Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру, что мы даже одного гола не забили при полном стадионе. Хотелось бы, чтобы и дальше приходили и болели, я знаю, что болельщики у нас преданные и нас любят", - сказал Афиногенов.

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин заявил, что команде было легко играть против "Витязя", потому что благодаря высокой реализации моментов с хоккеистов спало давление.

"Когда каждый второй момент реализовываешь, становится легче и отходит давление, поэтому это не самая сложная игра. Мы держали себя в фокусе и боролись до конца. Мы делали ту же работу, что и всегда, в прошлом матче (против "Йокерита" 2:1 - прим. ТАСС) нам где-то не повезло, была тяжелая игра, а здесь все завершали. Тренер говорил об игре в обороне, где-то хотели забить и нас засасывало в атаке, поэтому получали контрвыпады, но нельзя в дальнейшем так играть в большинстве, чтобы соперник постоянно так убегал", - сказал Ничушкин.

"Витязь" занимает 11-е место в Западной конференции и следующий матч проведет в Подольске против "Лады" 9 января. ЦСКА занимает второе место на Западе. Москвичи 7 января в гостях сыграют со словацким "Слованом".