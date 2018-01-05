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ЦСКА разгромил "Витязь" в матче КХЛ, забросив семь безответных шайб

Спорт
5 января, 19:23 UTC+3 ПОДОЛЬСК область/ 5, января. /ТАСС

В следующем матче 7 января армейцы сыграют в гостях с братиславским "Слованом"

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл подольский "Витязь" со счетом 7:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Сергей Андронов (3-я минута), Михаил Григоренко (9, 17, 43), Игорь Ожиганов (30), Кирилл Петров (35), Иван Телегин (56).

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 109 очками, "Витязь" - 11-е (54).

В следующем матче 7 января ЦСКА сыграет в гостях с братиславским "Слованом", "Витязь" 9 января примет тольяттинскую "Ладу".

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