ЦСКА разгромил "Витязь" в матче КХЛ, забросив семь безответных шайб

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл подольский "Витязь" со счетом 7:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отличились Сергей Андронов (3-я минута), Михаил Григоренко (9, 17, 43), Игорь Ожиганов (30), Кирилл Петров (35), Иван Телегин (56).
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 109 очками, "Витязь" - 11-е (54).
В следующем матче 7 января ЦСКА сыграет в гостях с братиславским "Слованом", "Витязь" 9 января примет тольяттинскую "Ладу".