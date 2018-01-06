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"Вегас" обыграл "Чикаго", одержав девятую победу в последних десяти матчах НХЛ

Спорт
6 января, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4

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ТАСС, 6 января. "Вегас" одержал гостевую победу над "Чикаго" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Винсент Хиностроза (19-я минута), Патрик Шарп (28), Ник Шмальц (40) и Джонатан Тэйвз (41). У гостей отличились Алекс Так (5), Джонатан Маршессо (16), Вильям Карлссон (26), Коди Икин (46) и Райлли Смит (54). "Вегас" одержал девятую победу в последних десяти матчах.

"Вегас" с 58 очками возглавляет Западную конференцию, "Чикаго" с 44 очками располагается на 11-м месте. В следующем матче "Вегас" дома встретится с "Рейнджерс" 8 января, "Чикаго" также дома сыграет с "Эдмонтоном" 7 января.

В другом матче дня "Питтсбург" в гостях переиграл "Нью- Йорк Айлендерс" со счетом 4:0. Российский форвард Евгений Малкин забросил вторую шайбу во встрече, проведя на площадке 18 минут 10 секунд.

Остальные результаты игрового дня:

"Оттава" - "Сан-Хосе" - 6:5 (ОТ);

"Детройт" - "Флорида" - 4:2;

"Виннипег" - "Баффало" - 4:3.

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