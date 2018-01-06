Николишин: четыре сборные на молодежном ЧМ показали равный хоккей

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборные Канады, Швеции, Финляндии и США на прошедшем в американском Баффало молодежном чемпионате мира по хоккею показали равную игру. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Андрей Николишин.

Канадцы стали чемпионами мира, обыграв в финале шведов со счетом 3:1. В последний раз они завоевывали золото три года назад. "На этом турнире была очень острая конкуренция в лице четырех равных команд: шведов, канадцев, американцев и финнов. У последних была очень сильная сборная и при удачном стечении обстоятельств они бы вошли в четверку сильнейших, россияне с чехами немножко отстают от них", - сказал Николишин.

По словам специалиста, канадцам, которые забили победный гол в финале за 1,5 минуты до конца третьего периода, помогли судейские ошибки. "Пара шведов получили удаления абсолютно необоснованные. Они больше контролировали шайбу, моментов больше создали, перебросали соперника. Канадцам пришлось довольно много обороняться, вратарь у них очень сильно отыграл", - подчеркнул он.

Хоккей на прошедшем турнире получился довольно быстрым, отметил Николишин. "Было заметно, как команды быстро переходят из обороны в атаку, делая это всей пятеркой. Мы же играем все еще классически: трое в атаке, двое в обороне. На турнире хоккей получился быстрым, техничным, более комбинационным, чем в России, к сожалению", - подчеркнул он.

Сборная России впервые с 2010 года не сумела завоевать медали на молодежном чемпионате мира. "Не согласен с теми, кто говорит, что поколение наших игроков 1998 года выглядит слабым - этот год очень сильный, он дал много сильных хоккеистов. Основная причина неудачи в том, что тренерский штаб недостаточно знал их потенциал. Те же практически не играют в своих клубах в Континентальной и Высшей хоккейных лигах", - сказал он.

Большинство чемпионов мира из сборной Канады выступают в клубах Канадской юниорской лиги. "У нас же ни одного игрока из Молодежной хоккейной лиги нет, и Валерий Брагин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) оттуда игроков принципиально не берет, поскольку считает, что они ниже уровнем. Также на турнире бросилось в глаза отсутствие единства в команде, целостности в плане игры, в том числе и в неравных составах", - отметил Николишин.