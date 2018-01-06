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СМИ: "Барселона" согласовала переход футболиста "Ливерпуля" Коутиньо

Спорт
6 января, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Срок контракта между 25-летним Коутиньо и новым клубом будет рассчитан на пять лет

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/PETER

ТАСС, 6 января. Испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль" согласовали трансфер бразильского футболиста Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испанская газета Sport.es.

"Ливерпуль" принял предложение "Барселоны" в размере €120 млн. Еще €40 млн английская команда может получить в виде бонусов, выплата данных средств еще будет обсуждаться отдельно. По информации Sport.es, €10 млн будут выплачены точно, а еще €30 млн - в зависимости от выступлений Коутиньо в "Барселоне". Срок контракта между 25-летним Коутиньо и новым клубом будет рассчитан на пять лет.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. В активе игрока восемь голов в 32 матчах за сборную Бразилии.

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