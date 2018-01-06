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Конькобежцы Скобрев и Кузнецов оспорили в CAS дисквалификацию МОК

Спорт
6 января, 19:00 UTC+3 КОЛОМНА область/ 6, января. /ТАСС

Ранее МОК счел Скобрева и Кузнецова причастными к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года

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Иван Скобрев

Иван Скобрев

© Владимир Смирнов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов подали апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина.

Ранее МОК счел Скобрева и Кузнецова причастными к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года. Основанием для данного вердикта стали итоги расследования комиссии организации под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года.

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"Мы подали иски в CAS по всем спортсменам - по Скобреву, Кузнецову, Фаткулиной (Ольге), Румянцеву (Александру). Теперь ждем дату рассмотрения", - сообщила Слаутина.

"Верим до конца, но логика во всем этом процессе отсутствует. Надежда всегда остается. Поэтому у нас ребята бегут здесь (на чемпионате Европы в Коломне - прим. ТАСС) потому, что готовятся к Олимпийским играм", - рассказала собеседник ТАСС.

Двукратный призер Игр 2010 года Скобрев уже завершил карьеру, три других конькобежца еще являются действующими спортсменами. В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали на Олимпиаде-2014.Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях под олимпийским флагом из-за временного приостановления членства Олимпийского комитета России в организации. Такое решение было принято по итогам расследования МОК и Всемирного антидопиногового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил в российском спорте.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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