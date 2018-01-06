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Российский конькобежец Румянцев завоевал серебро на чемпионате Европы на дистанции 5000 м

Спорт
6 января, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Победу одержал итальянец Никола Тумолеро, тройку призеров замкнул голландец Марсель Боскер

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Александр Румянцев

Александр Румянцев

© Алексей Филиппов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Румянцев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по конькобежному спорту на дистанции 5000 м. Соревнования проходят в Коломне.

Румянцев показал результат 6 минут 18,13 секунды. Победу одержал итальянец Никола Тумолеро (6.16,85). Тройку призеров замкнул голландец Марсель Боскер (6.20,45). Россиянин Данила Семериков занял пятое место (6.24,14), Данил Синицын - 13-е (6.37,08).

Румянцев пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи, где он занял 11-е место на дистанции 5000 метров и принимал участие в командной гонке (поражение в четвертьфинале от команды Южной Кореи - прим. ТАСС).

В активе сборной России на текущем европейском первенстве теперь три золотые (Павел Кулижников - 1000 м, Екатерина Шихова - 1000 м, Денис Юсков - 1500 м), четыре серебряные (Юсков - 1000 м, Ангелина Голикова - 500 м, Шихова - 1500 м, Румянцев - 5000 м) и две бронзовые награды (Кулижников - 500 м, Наталья Воронина - 3000 м).

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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