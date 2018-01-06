СМИ: Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018

ТАСС, 6 января. Популярная американская певица Леди Гага может исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом пишет британская газета Daily Star.

По информации издания, 31-летняя исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА). Если организация не одобрит композицию в качестве официального гимна турнира, то певица включит ее в новый сольный альбом.

Родившаяся в Нью-Йорке в 1986 году Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - певица, продюсер и актриса. Она выпустила к настоящему моменту пять студийных альбомов, проданных общим тиражом в размере 27 млн копий. Леди Гага, известная своим эпатажным поведением, обладает множеством музыкальных наград, включая шесть премий Grammy. Журнал Forbes в течение нескольких лет включал ее в список самых влиятельных женщин в мире.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.