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СМИ: Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018

Спорт
6 января, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Сообщается, что 31-летняя исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в ФИФА

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Леди Гага

Леди Гага

© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 6 января. Популярная американская певица Леди Гага может исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом пишет британская газета Daily Star.

По информации издания, 31-летняя исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА). Если организация не одобрит композицию в качестве официального гимна турнира, то певица включит ее в новый сольный альбом.

Родившаяся в Нью-Йорке в 1986 году Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - певица, продюсер и актриса. Она выпустила к настоящему моменту пять студийных альбомов, проданных общим тиражом в размере 27 млн копий. Леди Гага, известная своим эпатажным поведением, обладает множеством музыкальных наград, включая шесть премий Grammy. Журнал Forbes в течение нескольких лет включал ее в список самых влиятельных женщин в мире.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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