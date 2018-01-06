Экипаж Васильева выиграл пятый этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

ТАСС, 6 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли первое место на пятом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков, сохранив лидерство в генеральной классификации.

Этап прошел между марокканскими городами Форт Чакал и Дахла. Россияне преодолели спецучасток длиной 435,93 км за 2 часа 59 минут 23 секунды. Второе место заняли французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM (+6.12). Третьими стали их соотечественники Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок (+35.03) на Optimus.

Россияне Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW финишировали пятыми (+38.16).

В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин (+16.35), третьими - Томасс и Ларрок (+1:25.02).

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (4:00.11), вторым к финишу пришел итальянец Паоло Чечи на KTM (+4.03), третьим - португалец Луиш Оливейра на Yamaha (+19.05). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором - Оливейра, на третьем - другой португальский гонщик Руй Оливейра на Yamaha.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.