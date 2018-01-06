Российские фристайлисты планируют завоевать 29 квот для участия в Играх-2018

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские фристайлисты намерены завоевать 29 квот для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Александр Долгов.

"Отбор на Олимпиаду завершится 21 января, - сказал он. - Есть спортсмены, у которых лучше позиция, а есть те, кто пропустил сезон, им нужно набирать очки. Конечно, еще предстоит согласование списка от МОК, но к нам никаких вопросов по допингу не было. Мы рассчитываем забрать до 29 лицензий из 30 возможных".

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом в случае получения специального приглашения от Международного олимпийского комитета.