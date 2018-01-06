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Россияне Буров и Никитин заняли второе и третье места на этапе КМ по фристайлу в Москве

Спорт
6 января, 21:32 дата обновления: 6 января, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Первое место занял белорус Антон Кушнир

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Илья Буров

Илья Буров

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россияне Илья Буров и Станислав Никитин заняли второе и третье места на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика, который прошел в Москве на территории Гребного канала в Крылатском.

Спортсмены набрали 125,79 и 119,91 балла соответственно. Первое место занял белорус Антон Кушнир (126,55).

В прошлом году на московском этапе Кубка мира Буров завоевал бронзу, победу одержал китаец Хан Чжо, вторым стал Максим Густик из Белоруссии.

Этап Кубка мира по акробатике в российской столице прошел уже в восьмой раз, первые соревнования подобного уровня состоялись в Москве в 2008 году.

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