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"Сент-Луис" уступил "Филадельфии" в матче НХЛ, Барбашев забросил шайбу и отдал голевой пас

Спорт
6 января, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

"Сент-Луис" проиграл в гостях со счетом 3:6, 22-летний российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев впервые в карьере набрал два очка за результативность в одной встрече

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Хоккеисты "Сент-Луиса" Винс Данн, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (слева направо)

Хоккеисты "Сент-Луиса" Винс Данн, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (слева направо)

© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 6 января. "Сент-Луис" проиграл "Филадельфии" со счетом 3:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 22-летний российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев впервые в карьере набрал два очка по системе "гол+пас" в одной встрече.

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Барбашев (35-я минута), Пол Штясны (41) и Колтон Парайко (56). У победителей голы забили Скотт Лоутон (3), Клод Жиру (7), Джордан Вил (29), Шон Кутюрье (32, 60) и Уэйн Симмондс (52).

Первый гол Барабшева в сезоне-2017/18

22-летний Барбашев сыграл в матче 12 минут и 55 секунд, успев нанести три броска, забить гол, отдать результативную передачу и заблокировать два броска соперников. Барбашев набрал первые очки за результативность в текущем регулярном чемпионате, сыграв 15-й матч в сезоне. Кроме того, он впервые в карьере набрал два очка в одной встрече. Всего в НХЛ на счету Барбашева теперь 45 матчей и 14 набранных очков (6 шайб + 8 передач).

Другой российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 20 минут 11 секунд, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету 26-летнего россиянина 41 очко (17+24) в 44 матчах сезона. После игры Тарасенко был признан второй звездой встречи, лучшим хоккеистом матча стал форвард "Филадельфии" Клод Жиру, третьей звездой признан Кутюрье.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов также отметился голевой передачей, сыграв в матче 24 с половиной минуты. 20-летний защитник отдал 12-й голевой пас в сезоне, в его активе 19 очков (7+12) в 41 матче.

"Сент-Луис" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка после 44 игр. "Филадельфия" поднялась на 10-ю строчку на Востоке, набрав 44 очка в 41 встрече. В следующем матче в ночь на понедельник "Сент-Луис" на выезде встретится с "Вашингтоном", "Филадельфия" дома сыграет против "Баффало".

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