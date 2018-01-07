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Лысенко установил лучший результат сезона в мире, несмотря на недомогание

Спорт
7 января, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

В воскресенье спорстмен победил на турнире по прыжкам в высоту в Екатеринбурге с результатом 2 метра 35 сантиметров

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко сумел победить на турнире в Екатеринбурге с результатом 2 метра 35 сантиметров, несмотря на небольшие проблемы со здоровьем. Об этом Лысенко рассказал ТАСС.

Лысенко взял высоту со второй попытки, установив также личный рекорд в закрытых помещениях. Летнее достижение 20-летнего спортсмена равняется 2,38 м - планку на такой высоте он взял в конце августа прошлого года на турнире в Германии.

"Я, конечно, очень доволен сегодняшним выступлением, - признался Лысенко. - Для начала сезона это высокий результат, я так здорово год никогда не начинал. Когда я остался в секторе один, был сделан звонок в Москву моему тренеру Евгению Загорулько, и тот сказал, что мне нужно прыгать на 2,35 м. Что касается моей формы, как видите, она отличная, только я приболел чуть-чуть".

"Сейчас для меня самое важное - получить допуск на международные старты, а там посмотрим. Если получу разрешение, то, конечно, выступлю на зимнем чемпионате мира", - заключил 20-летний спортсмен.

Зимний чемпионат мира пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме.

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