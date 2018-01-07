Французский биатлонист Мартен Фуркад пропустит эстафетную гонку на этапе КМ в Оберхофе

ТАСС, 7 января. Француз Мартен Фуркад пропустит эстафетную гонку 4х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе. Слова спортсмена приводит французская газета L'Equipe.

Мужская эстафетная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск.

"Я пропущу эстафетную гонку, потому что у меня очень напряженный график на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, - сообщил Фуркад. - Не хочу терять энергию, думаю, что многие команды поступят также и выступят не основными составами".

Французскую команду в мужской эстафетной гонке представят Эмильен Жаклин, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон- Майе и Антонин Гигонна. По данным L'Equipe, гонку также пропустят норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.