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Французский биатлонист Мартен Фуркад пропустит эстафетную гонку на этапе КМ в Оберхофе

Спорт
7 января, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Мужская эстафетная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 7 января. Француз Мартен Фуркад пропустит эстафетную гонку 4х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе. Слова спортсмена приводит французская газета L'Equipe.

Мужская эстафетная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск.

"Я пропущу эстафетную гонку, потому что у меня очень напряженный график на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, - сообщил Фуркад. - Не хочу терять энергию, думаю, что многие команды поступят также и выступят не основными составами".

Французскую команду в мужской эстафетной гонке представят Эмильен Жаклин, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон- Майе и Антонин Гигонна. По данным L'Equipe, гонку также пропустят норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

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