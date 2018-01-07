ХК ЦСКА победил "Слован" и обеспечил себе первое место в дивизионе Тарасова

ТАСС, 7 января. Московский ЦСКА со счетом 3:0 одержал победу над братиславским "Слованом" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Игорь Ожиганов (5-я минута) и Джефф Плэтт (14, 54).

Благодаря этой победе армейцы досрочно обеспечили себе первое место в дивизионе Тарасова по итогам регулярного сезона КХЛ. "Локомотив", который занимает второе место в дивизионе, в 48 матчах набрал 85 очков. В активе армейцев, одержавших шестую победу подряд, стало 112 очков, и они уже недосягаемы для ярославской команды. "Слован" находится на 12-м месте с 47 очками.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с "Автомобилистом" 9 января, "Слован" в тот же день сыграет дома с "Металлургом".