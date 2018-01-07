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Базаревич: баскетбольный ЦСКА находится в легком кризисе

Спорт
7 января, 22:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В воскресенье ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ, уступив дома клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 79:90

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА находится в легком кризисе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В воскресенье ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ, уступив дома клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 79:90. Тремя днями ранее армейцы уступили в Евролиге "Барселоне".

"ЦСКА находится в легком кризисе, - сказал Базаревич. - По игрокам сборной, которые выходили на паркет в матче, сказать могу, что они играют так, как их просят тренеры команд".

Говоря о пожеланиях на 2018 год, Базаревич заявил: "Хотелось бы, чтобы в новом году игроки сборной были здоровы, побеждали и в своих клубах выходили на ведущие роли".

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