Биатлонисты Шипулин и Гараничев включены в состав сборной России на этап КМ в Рупольдинге

ТАСС, 7 января. Антон Шипулин и Евгений Гараничев вошли в состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России.

В мужскую сборную, помимо Шипулина и Гараничева, включены Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков и Юрий Шопин.

Женскую сборную составят Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ирина Услугина и Ульяна Кайшева.

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января.