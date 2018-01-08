"Родина" потерпела 15-е поражение в 15 играх чемпионата России по бенди, уступив "Зоркому"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 января. /ТАСС/. Кировская "Родина" потерпела поражение от красногорского "Зоркого" со счетом 2:6 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России по хоккею с мячом.

Кировский клуб потерпел 15-е поражение в 15 матчах турнира.

"Родина" занимает последнее место (из 14 команд), не набрав ни одного очка. "Зоркий" с 15 баллами идет на 11-й строчке.

В следующем матче "Родина" сыграет в гостях с "Уральским Трубником" 11 января, "Родина" в этот же день также на выезде встретится с красноярским "Енисеем".