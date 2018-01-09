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Россиянки сыграют с командой Финляндии в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
9 января, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

В заключительном матче группового этапа турнира сборная России уступила команде Швеции со счетом 0:2

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© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 9 января. Сборная России со счетом 0:2 уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.

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Заброшенными шайбами в составе шведок отметились Лина Люнгблом (2-я минута) и Агнес Вильхельмссон (20).

В предыдущих матчах группового этапа турнира россиянки обыграли канадок (3:2) и уступили американкам (3:5). Сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой Финляндии, которая стала второй в группе В.

Во втором четвертьфинальном матче чешские хоккеистки встретятся с канадками. Напрямую в полуфиналы вышли команды США и Швеции, занявшие первое и второе места в группе А соответственно.

В остальных матчах игрового дня сборная Германии обыграла команду Швейцарии (2:1), американки победили канадок (6:2), команда Финляндии уступила сборной Чехии (2:3).

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 13 января.

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