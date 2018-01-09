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ЦСКА одержал седьмую победу подряд, обыграв "Автомобилист" в матче КХЛ

Спорт
9 января, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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Игроки ЦСКА Мэт Робинсон (слева) и "Автомобилиста" Евгений Чесалин

Игроки ЦСКА Мэт Робинсон (слева) и "Автомобилиста" Евгений Чесалин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:3 одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (18-я минута), Сергей Шумаков (40), Валерий Ничушкин (44) и Иван Телегин (55). У гостей отличились Егор Миловзоров (12) и Анатолий Голышев (19, 58).

Эта победа стала для ЦСКА седьмой подряд, команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 115 очков. "Автомобилист" с 87 очками находится на третьем месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 11 января дома сыграет с тольяттинской "Ладой", "Автомобилист" в тот же день на выезде встретится с подольским "Витязем".

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