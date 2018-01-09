СКА одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Куньлунь"

ТАСС, 9 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (9-я, 59-я минуты), Никита Гусев (12) и Николай Прохоркин (36). У проигравших отличились Тейлор Бек (3) и Кори Кейн (13). Для СКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА, который ранее обеспечил себе место в плей-офф КХЛ и победу в дивизионе Боброва, занимает первое место, набрав в 49 матчах 123 очка, "Куньлунь" на Востоке с 58 очками после 48 игр идет 11-м.

В следующем матче СКА примет ярославский "Локомотив", "Куньлунь" в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом". Обе встречи пройдут 11 января.

В других матчах игрового дня подольский "Витязь" обыграл тольяттинскую "Ладу" - 5:1, "Йокерит" оказался сильнее челябинского "Трактора" - 3:0.