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Орлова: хоккеистки молодежной сборной России недооценили шведок в матче ЧМ

Спорт
9 января, 23:23 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 9, января. /ТАСС

По мнению капитана российской команды, шведки показали свою лучшую игру

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ДМИТРОВ /Московская область/, 9 января. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею недооценила команду Швеции в матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет). Об этом ТАСС сообщила капитан российской команды Алина Орлова.

Во вторник сборная России со счетом 0:2 уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. Ранее сборная России обыграла команду Канады (3:2) и уступила команде США (3:5).

"Мы выходили на матч, чтобы побыстрее забить и выиграть эту игру. Думали о победе, но недооценили соперника. Нужно было сыграть построже, а не бежать вперед. Отмечу игру соперниц в обороне, которые показали лучшее, на что способны", - сказала Орлова.

"В большинстве бросали выше ворот. Не воспользовались предоставленными возможностями, в этом стоит винить только себя", - добавила хоккеистка.

Российская команда заняла третье место в группе А и в четвертьфинале сыграет со сборной Финляндии. "На этой игре у нас будет полная концентрация. Я выведу команду серьезно настроенной и полной сил", - заявила Орлова.

Четвертьфинал Россия - Финляндия состоится 10 января.

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