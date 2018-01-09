Тренер молодежной сборной РФ по хоккею отметил грамотную игру шведок в матче ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 января. /ТАСС/. Молодежная сборная Швеции по хоккею показала грамотную игру в матче чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) с командой России. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

Во вторник сборная России со счетом 0:2 уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. Ранее сборная России обыграла команду Канады (3:2) и уступила команде США (3:5).

"Был хороший матч, но мы совершили две ошибки. Соперник очень грамотно сыграл в обороне, а с нулем голов победы не добиться", - считает Бобарико.

"Команда управляемая, но очень молодая. Им соответственны эмоции и ошибки. Мы пытались что-то изменить в перерыве матча, но ничего не получилось", - сказал специалист.

Российская команда заняла третье место в группе А и в четвертьфинале сыграет со сборной Финляндии. "У нас завтра самая важная игра. Мы достаточно много матчей провели с этой командой. Хорошая сборная, на чемпионате мира слабых соперников не бывает", - отметил главный тренер сборной России.

Четвертьфинал Россия - Финляндия состоится 10 января.