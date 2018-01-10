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СМИ: английский клуб попытается приобрести Вериссимо, которым интересуется "Спартак"

Спорт
10 января, 3:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Неназванный клуб намерен предложить игроку лучшие условия

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ТАСС, 10 января. Футбольный клуб из Англии собирается купить защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо, интерес к которому проявляет московский "Спартак". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

По информации издания, неназванный английский клуб собирается предложить лучшие условия перехода, которые устроят и "Сантос", и 22-летнего футболиста.

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде он дебютировал в 2015 году, до этого играл в молодежном составе клуба. В 2017 году игрок провел 34 матча в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, заработав девять желтых карточек.

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