Организаторы ожидают аншлага на Матче звезд КХЛ в Астане

АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Организаторы Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Астане ожидают, что игра соберет аншлаг. Об этом журналистам сообщил президент хоккейного клуба "Барыс" Аскар Шопобаев.
Матч звезд пройдет 14 января. "Барыс-Арена", являющаяся домашним дворцом "Барыса" в чемпионате КХЛ, вмещает 11578 зрителей.
"Однозначно, на матче будет аншлаг. У нас сейчас продажи билетов на пике", - сказал Шопобаев.
В рамках недели звезд хоккея в Астане на "Барыс-Арене" также пройдут Матч звезд Женской хоккейной лиги (10 января), Матч звезд Молодежной хоккейной лиги (11 января) и мастер-шоу игроков КХЛ (12 января).