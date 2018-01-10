Организаторы ожидают аншлага на Матче звезд КХЛ в Астане

Игроки "Сборной Запада" и "Сборной Востока" после восьмого матча звезд КХЛ на арене "ВТБ Ледовый дворец" в январе 2016 года © Артем Коротаев/ТАСС

АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Организаторы Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Астане ожидают, что игра соберет аншлаг. Об этом журналистам сообщил президент хоккейного клуба "Барыс" Аскар Шопобаев.

Матч звезд пройдет 14 января. "Барыс-Арена", являющаяся домашним дворцом "Барыса" в чемпионате КХЛ, вмещает 11578 зрителей.

"Однозначно, на матче будет аншлаг. У нас сейчас продажи билетов на пике", - сказал Шопобаев.

В рамках недели звезд хоккея в Астане на "Барыс-Арене" также пройдут Матч звезд Женской хоккейной лиги (10 января), Матч звезд Молодежной хоккейной лиги (11 января) и мастер-шоу игроков КХЛ (12 января).