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Бобарико: проблемы с дисциплиной хоккеисток молодежной сборной РФ связаны с эмоциями

Спорт
10 января, 22:37 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 10, января. /ТАСС

В среду сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в четвертьфинале мирового первенства

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ДМИТРОВ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Проблемы с игровой дисциплиной молодежной сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Финляндии связаны с переизбытком эмоций. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

В среду сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Хорошая игра, мы повели достаточно много матчей против этой хорошо организованной команды. К негативным моментам можно отнести плохое начало - девчонки были скованы. В перерыве пришлось с ними поговорить. После забитых шайб они раскрепостились и стали играть в хороший хоккей", - сказал Бобарико.

"Также к минусам отнес бы игровую дисциплину, ведь мы практически больше периода играли сегодня в меньшинстве, - продолжил специалист. - Мы завтра разберем этот момент. Сегодня у девчонок было огромное желание победить и в очередной раз у них перехлестывали эмоции".

В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции, которой подопечные Бобарико уступили в матче группового этапа (0:2). "К полуфиналу у нас есть задумки по игре в неравных составах. Завтра все объясним и расскажем команде", - сообщил главный тренер сборной России.

Полуфинал Россия - Швеция состоится 12 января, начало - 19:30 мск.

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