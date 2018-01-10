Бобарико: проблемы с дисциплиной хоккеисток молодежной сборной РФ связаны с эмоциями

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Проблемы с игровой дисциплиной молодежной сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Финляндии связаны с переизбытком эмоций. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

В среду сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Хорошая игра, мы повели достаточно много матчей против этой хорошо организованной команды. К негативным моментам можно отнести плохое начало - девчонки были скованы. В перерыве пришлось с ними поговорить. После забитых шайб они раскрепостились и стали играть в хороший хоккей", - сказал Бобарико.

"Также к минусам отнес бы игровую дисциплину, ведь мы практически больше периода играли сегодня в меньшинстве, - продолжил специалист. - Мы завтра разберем этот момент. Сегодня у девчонок было огромное желание победить и в очередной раз у них перехлестывали эмоции".

В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции, которой подопечные Бобарико уступили в матче группового этапа (0:2). "К полуфиналу у нас есть задумки по игре в неравных составах. Завтра все объясним и расскажем команде", - сообщил главный тренер сборной России.

Полуфинал Россия - Швеция состоится 12 января, начало - 19:30 мск.