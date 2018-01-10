СМИ: футболист Смолов заинтересован в переходе в английский "Вест Хэм"

ТАСС, 10 января. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заинтересован в переходе в английский футбольный клуб "Вест Хэм". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на твиттер журналиста Каве Солхекола.

По информации источника, английский клуб заплатит за 27-летнего игрока 15 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе к российскому форварду со стороны испанского "Реала", итальянского "Наполи" и турецкого "Бешикташа".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. В составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за "Краснодар" и забил 10 голов. В активе форварда 28 матчей за сборную России и 11 голов.