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СМИ: футболист Смолов заинтересован в переходе в английский "Вест Хэм"

Спорт
10 января, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

По данным журналиста Каве Солхекола, английский клуб заплатит за российского нападающего 15 млн фунтов стерлингов

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 10 января. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заинтересован в переходе в английский футбольный клуб "Вест Хэм". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на твиттер журналиста Каве Солхекола.

По информации источника, английский клуб заплатит за 27-летнего игрока 15 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе к российскому форварду со стороны испанского "Реала", итальянского "Наполи" и турецкого "Бешикташа".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. В составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за "Краснодар" и забил 10 голов. В активе форварда 28 матчей за сборную России и 11 голов.

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