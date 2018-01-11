Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Рубина" М'Вила согласовал контракт с французским "Сент-Этьеном"

Спорт
11 января, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Полузащитник прилетел в Сент-Этьен в среду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Янн М'Вила

Янн М'Вила

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 11 января. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Янн М'Вила близок к переходу во французский "Сент-Этьен". Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным газеты, 27-летний французский игрок в среду прибыл в Сент-Этьен и согласовал с местным клубом контракт сроком на 2,5 года.

М'Вила перешел в "Рубин" в 2013 году, в 2016-м продлил контракт на 3,5 года. Ранее главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, что из иностранных игроков на первый сбор с клубом отправятся лишь Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун, остальных легионеров попросили найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.

М'Вила провел 20 матчей в чемпионате России сезона-2017/18, забил два мяча. "Сент-Этьен" идет на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама