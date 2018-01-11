СМИ: футболист "Рубина" М'Вила согласовал контракт с французским "Сент-Этьеном"

ТАСС, 11 января. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Янн М'Вила близок к переходу во французский "Сент-Этьен". Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным газеты, 27-летний французский игрок в среду прибыл в Сент-Этьен и согласовал с местным клубом контракт сроком на 2,5 года.

М'Вила перешел в "Рубин" в 2013 году, в 2016-м продлил контракт на 3,5 года. Ранее главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, что из иностранных игроков на первый сбор с клубом отправятся лишь Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун, остальных легионеров попросили найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.

М'Вила провел 20 матчей в чемпионате России сезона-2017/18, забил два мяча. "Сент-Этьен" идет на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.