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Роналду, Месси и Буффон вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков

Спорт
11 января, 13:44 дата обновления: 11 января, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

УЕФА составил команду года по версии болельщиков в 17-й раз

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Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон

© EPA-EFE/MAURIZIO DEGL INNOCENTI

ТАСС, 11 января. Нападающие испанских футбольных клубов "Реал" и "Барселона" Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно, а также вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон включены в символическую команду 2017 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полностью символическая команда года выглядит следующим образом: вратарь - Буффон; защитники - Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен", Франция), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал"); полузащитники - Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Эден Азар ("Челси", Англия); нападающие - Месси, Роналду.

Всего болельщики при определении команды года отдали 8 миллионов 779 тысяч 639 голосов, что значительно превышает прошлогодние показатели, когда фанаты проголосовали более 7 млн раз. Наибольшее количество голосов было отдано за Рамоса (588 тысяч 315, 73,7% от общего числа), на втором месте - Марсело (558,495; 70%), на третьем - Месси (477,036; 59,8%).

УЕФА составил команду года по версии болельщиков в 17-й раз. При этом УЕФА отмечает, что символическая команда года не ставит цель конкурировать с общепризнанными наградами, а также не отражает официальную позицию организации.

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