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Экспертная группа назовет российских фигуристов для выступления на Олимпиаде-2018

Спорт
11 января, 15:34 дата обновления: 11 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Решение будет принято по результатам чемпионата Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Экспертная группа по итогам чемпионата Европы в Москве назовет российских фигуристов для выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Окончательный состав фигуристов будет определен по результатам чемпионата Европы. Исполком федерации определил состав экспертной группы, который по итогам чемпионата определит участников Олимпиады", - сказал Горшков.

На вопрос ТАСС о составе экспертной группы президент федерации ответил: "Важно, чтобы такой орган состоял не только из профессионалов, но и из тех, кто будет отвечать за результат. Это будут наши лучшие специалисты". При этом Горшков не назвал имена тех, кто войдет в экспертную группу.

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета определяет специальная комиссия, которая проверяет заявленных российской стороной спортсменов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 января в Москве, Олимпийские игры - с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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