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Билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию проданы на 70%

Спорт
11 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

По словам генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александра Полинского, билеты на турнир продаются хорошо

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Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В московских кассах еще остались билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет на столичной арене "Мегаспорт" с 15 по 21 января. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

"По состоянию на 10 января билеты на турнир проданы на 70%, билеты продаются хорошо. В настоящий момент в продаже осталось еще 30% билетов", - сообщил Полинский.

В предыдущий раз чемпионат Европы проходил в Москве в 1965 году. Кроме того, европейский чемпионат дважды принимал Ленинград (1970, 1990).

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