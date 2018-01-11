Билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию проданы на 70%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В московских кассах еще остались билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет на столичной арене "Мегаспорт" с 15 по 21 января. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

"По состоянию на 10 января билеты на турнир проданы на 70%, билеты продаются хорошо. В настоящий момент в продаже осталось еще 30% билетов", - сообщил Полинский.

В предыдущий раз чемпионат Европы проходил в Москве в 1965 году. Кроме того, европейский чемпионат дважды принимал Ленинград (1970, 1990).