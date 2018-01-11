СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

ТАСС, 11 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 32-й минуте забросил Патрик Херсли. Эта победа стала для СКА четвертой подряд. Обе команды ранее обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 126 очков, "Локомотив" с 88 очками идет четвертым.

В следующем матче СКА примет московский "Спартак", "Локомотив" также дома сыграет с владивостокским "Адмиралом". Обе встречи пройдут 16 января.