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СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

Спорт
11 января, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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ТАСС, 11 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 32-й минуте забросил Патрик Херсли. Эта победа стала для СКА четвертой подряд. Обе команды ранее обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 126 очков, "Локомотив" с 88 очками идет четвертым.

В следующем матче СКА примет московский "Спартак", "Локомотив" также дома сыграет с владивостокским "Адмиралом". Обе встречи пройдут 16 января.

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