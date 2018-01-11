Российские гандболисты победили словаков, обеспечив себе участие в стыковых играх ЧМ-2019

ТАСС, 11 января. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии со счетом 32:26 в выездном матче квалификации чемпионата мира 2019 года.

Российская команда одержала пятую победу из пяти возможных и досрочно обеспечила себе первое место в группе 1, в активе сборной России 10 очков. Команда Словакии с шестью очками в пяти матчах занимает вторую строчку. Таким образом, сборная России обеспечила себе выход в стыковые матчи отборочного раунда чемпионата мира 2019 года.

В следующем матче 13 января сборная России на своей площадке встретится с командой Финляндии. Словаки на выезде сыграют со сборной Люксембурга днем позже.

Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 10 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2019 года пройдет в Дании и Германии с 9 по 27 января.