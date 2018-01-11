Юханссон решил остаться в ХК ЦСКА, так как команда всегда претендует на Кубок Гагарина

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Шведский вратарь московского ЦСКА Ларс Юханссон решил продлить контракт с клубом, потому что для него важно играть в команде, которая претендует на Кубок Гагарина. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 30-летним вратарем до окончания сезона-2018/19. Юханссон пополнил команду перед текущим чемпионатом, он провел 18 матчей, пропустив 21 шайбу и шесть раз сыграв на ноль.

"Решение продлить контракт не было трудным. Всегда хорошо играть в команде, которая претендует на трофей - это очень важно для меня. Я чувствую, что нахожусь в хорошей команде и до Нового Года играл достаточно много. Мне нравится город, и я ощущаю себя здесь комфортно", - сказал Юханссон.