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Юханссон решил остаться в ХК ЦСКА, так как команда всегда претендует на Кубок Гагарина

Спорт
11 января, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 30-летним вратарем до окончания сезона-2018/19

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Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Шведский вратарь московского ЦСКА Ларс Юханссон решил продлить контракт с клубом, потому что для него важно играть в команде, которая претендует на Кубок Гагарина. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 30-летним вратарем до окончания сезона-2018/19. Юханссон пополнил команду перед текущим чемпионатом, он провел 18 матчей, пропустив 21 шайбу и шесть раз сыграв на ноль.

"Решение продлить контракт не было трудным. Всегда хорошо играть в команде, которая претендует на трофей - это очень важно для меня. Я чувствую, что нахожусь в хорошей команде и до Нового Года играл достаточно много. Мне нравится город, и я ощущаю себя здесь комфортно", - сказал Юханссон.

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