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Немецкая пара Савченко/Массо пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию

Спорт
12 января, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Отмечается, что спортсмены хотят сосредоточиться на подготовке технических элементов для выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Алена Савченко и Бруно Массо

Алена Савченко и Бруно Массо

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 12 января. Немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо отказалась от выступления на чемпионате Европы в Москве из-за подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого союза фигурного катания.

"Команда фигуристов заметила, что не все технические элементы отработаны на должном уровне, поэтому они хотят потратить время на подготовку к Олимпиаде", - говорится в сообщении.

Савченко и Массо являются победителями финала Гран-при нынешнего сезона и серебряными призерами чемпионата мира - 2017. Савченко ранее стала пятикратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр в паре с Робином Шолковы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 17 по 20 января в Москве.

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