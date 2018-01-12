Немецкая пара Савченко/Массо пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию

ТАСС, 12 января. Немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо отказалась от выступления на чемпионате Европы в Москве из-за подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого союза фигурного катания.

"Команда фигуристов заметила, что не все технические элементы отработаны на должном уровне, поэтому они хотят потратить время на подготовку к Олимпиаде", - говорится в сообщении.

Савченко и Массо являются победителями финала Гран-при нынешнего сезона и серебряными призерами чемпионата мира - 2017. Савченко ранее стала пятикратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр в паре с Робином Шолковы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 17 по 20 января в Москве.