Анисимов: судьи смогли бы вместе с тренерами руководить командами на Матче звезд КХЛ

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Судьи могли бы справиться с тренерскими обязанностями во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Год назад на Матче звезд в Уфе командами вместе с главными тренерами управляли телекомментаторы. В Астане же помогать тренерам будут тележурналистки Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс.

"У нас есть достаточно судей с высшим хоккейным образованием - они практически все по специальности тренеры по хоккею. Если их поставить на лавку, то они справятся. Конечно, есть разные вещи: планшетку носить или чертить схемы. Может, это неплохая идея, так как судьи все видят изнутри и могут что-то подсказать", - рассказал Анисимов.

В субботу на льду "Барыс-Арены" в Астане пройдет мастер- шоу, а в воскресенье - Матч звезд КХЛ.