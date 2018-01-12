Экипаж Васильева стал четвертым на 10-м этапе ралли "Эко Рейс"

ТАСС, 12 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли четвертое место на десятом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков.

Спецучасток длиной 408 км экипаж Васильева преодолел за 6 часов 46 минут 52 секунды. Победили французы Доминик Лоре и Кристоф Креспо на Optimus (6:21.19), второе место заняли их соотечественники Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM (+13.7), третьими стали французы Гийом Гомес и Франсуа Борсотто на Optimus (+22.53).

В генеральной классификации лидируют Серрадори и Люркин, Васильев и Жильцов находятся на втором месте (+57.28), третьи - Паскаль Томас и Паскаль Ларрок на Optimus (+4:07.42).

В зачете мотоциклов и квадроциклов на этапе первенствовал итальянец Паоло Чечи на КТМ (6:17.50), вторым стал итальянец Симоне Агацци на Honda (+10.46), третий результат показал португалец Луиш Оливейра на КТМ (+19.1). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором - Оливейра, на третьем - его соотечественник Руй Оливейра на Yamaha.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.